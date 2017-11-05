Organizatör Belhanda
Eleştirilen Faslı Yıldız, Gençlerbirliği maçında etkili futbolu ve 2 asistiyle farkını ortaya koydu
Orta sahada takımı başarı ile yönlendiren Belhanda, Başkent ekibi karşısında Maicon ve Gomis'in gollerinin pasını veren isimdi. Ligdeki asist sayısını 5'e çıkaran oyuncu Osmanlıspor'dan Serdar ile birlikte en çok gol pası veren oyuncu oldu. Faslı futbolcu sahadaki; en çok adam geçen (4), en çok isabetli orta yapan (3), en çok faul alan (5), en çok ikili mücadele kazanan (10) ve en çok anahtar pas atan isim olmayı başardı.
- 05 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:54
-
Aykut Kocaman takım otobüsüne binmedi
Toplam 16
Yorum
aykut istifa istifa
-
Fenerbahçe'ye Osmanlıspor çelmesi
Toplam 29
Yorum
sami aykut basarisiz, yonetim de oyle ama ya milyonlarca euro alan ruhsuz topculara ne demeli.
-
Aykut Kocaman takım otobüsüne binmedi
Toplam 16
Yorum
sami aykut ne diyordu? iki ay sonra asil feneri goreceksiniz diye. once avrupa sonra lig gitti, hakikaten gercek feneri gorduk, bu yil da gitti
Organizatör Belhanda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.