Organizatör Belhanda

Eleştirilen Faslı Yıldız, Gençlerbirliği maçında etkili futbolu ve 2 asistiyle farkını ortaya koydu

Sneijder'in yerine transfer edilen ve ligde tartışmaların odağında yer alan Younes Belhanda Galatasaray'a ısınmaya başladı. Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kalan Faslı yıldız, Trabzonspor maçında yer almamış ve eksikliği fazlasıyla hissedilmişti. Gençlerbirliği maçıyla tekrar formasına kavuşan yıldız futbolcu, sazı eline aldı.



Orta sahada takımı başarı ile yönlendiren Belhanda, Başkent ekibi karşısında Maicon ve Gomis'in gollerinin pasını veren isimdi. Ligdeki asist sayısını 5'e çıkaran oyuncu Osmanlıspor'dan Serdar ile birlikte en çok gol pası veren oyuncu oldu. Faslı futbolcu sahadaki; en çok adam geçen (4), en çok isabetli orta yapan (3), en çok faul alan (5), en çok ikili mücadele kazanan (10) ve en çok anahtar pas atan isim olmayı başardı.