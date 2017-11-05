 Ödül: 3.5 gün izin – Fotomaç – 05 Kasım 2017 ;
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    05 Kasım 2017, Pazar
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    Ödül: 3.5 gün izin

    Ödül: 3.5 gün izin
    İGOR Tudor farklı kazanan oyuncularını izini artırarak ödüllendirdi. Normalde 2 gün izin vermeyi planlayan Hırvat çalıştırıcı, takıma 3.5 gün izin verdi. Sarı-kırmızılılar salı akşamı toplanarak milli aradan sonra oynanacak Başakşehir maçının hazırlıklarına başlayacak.
    1. 05 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:29
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