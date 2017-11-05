 Maicon rekor kırdı – Fotomaç – 05 Kasım 2017 ;
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    05 Kasım 2017, Pazar
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    Maicon rekor kırdı

    Maicon rekor kırdı
    Sarı-kırmızılı formayla ligin geride kalan 11 haftasına 4 gol sığdıran Maicon, Porto'daki performansını geçmeyi başardı. Portekiz Ligi'nde 2011-2012 sezonunu 20 maçta 3 golle tamamlayarak kariyerinin en skorer dönemini geçiren Brezilyalı futbolcu, Süper Lig'in 7. haftasında bu rekorunu egale ederken, 11. hafta Gençlerbirliği'ne attığı golle zirveye çıktı.
    1. 05 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:51
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