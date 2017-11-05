Her yerde zirvede
Son 12 sezonun en iyi istatistiklerine ulaşan sarı-kırmızılılar, Süper Lig’in en çok kazanan, en az yenilen, en çok gol atan ve en az gol yiyen takımı
EN GOLCÜ SAVUNMA+ORTA SAHA
CİMBOM ayrıca ligin en golcü savunması ile orta sahasına da sahip. Tolga Ciğerci attığı 6 golle mevkidaşları arasında ilk sırada yer alırken, stoper Maicon da kaydettiği 4 golle savunmacılar arasında en skorer isim. Brezilyalı oyuncu, birçok forvet oyuncusundan daha çok gol kaydetti
- 05 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:28
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Aykut Kocaman takım otobüsüne binmedi
Toplam 16
Yorum
aykut istifa istifa
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Fenerbahçe'ye Osmanlıspor çelmesi
Toplam 29
Yorum
sami aykut basarisiz, yonetim de oyle ama ya milyonlarca euro alan ruhsuz topculara ne demeli.
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Aykut Kocaman takım otobüsüne binmedi
Toplam 16
Yorum
sami aykut ne diyordu? iki ay sonra asil feneri goreceksiniz diye. once avrupa sonra lig gitti, hakikaten gercek feneri gorduk, bu yil da gitti
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