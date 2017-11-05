 Her yerde zirvede – Fotomaç – 05 Kasım 2017 ;
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    05 Kasım 2017, Pazar
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    Her yerde zirvede

    Her yerde zirvede

    Son 12 sezonun en iyi istatistiklerine ulaşan sarı-kırmızılılar, Süper Lig’in en çok kazanan, en az yenilen, en çok gol atan ve en az gol yiyen takımı

    SÜPER Lig'de zirveye demir atan Galatasaray istatistikleriyle de parlıyor... Gençlerbirliği'ni 5-1 yenerek Trabzon şokunu unutturan sarı-kırmızılılar 11. hafta itibarıyla son 12 sezonun en iyi performansına ulaştı. 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile 26 puan toplayan İgor Tudor'un öğrencileri ligin en fazla galibiyet alan, en az yenilgi yaşayan takımı olarak öne çıkıyor... Gol yollarında da rakiplerine fark atan Aslan, 26 golle Süper Lig'in en çok gol atan, 9 golle en az gol yiyen ve +17 averajla bu alanda açık ara en iyi ekibi durumunda.

    EN GOLCÜ SAVUNMA+ORTA SAHA
    CİMBOM ayrıca ligin en golcü savunması ile orta sahasına da sahip. Tolga Ciğerci attığı 6 golle mevkidaşları arasında ilk sırada yer alırken, stoper Maicon da kaydettiği 4 golle savunmacılar arasında en skorer isim. Brezilyalı oyuncu, birçok forvet oyuncusundan daha çok gol kaydetti
    1. 05 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:28
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