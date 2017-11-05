Gücü etkisinde
İki haftalık suskunluğuna 2 golle son veren Fransız oyuncu, gol sayısını 11’e çıkarıp durmaya niyeti olmadığını gösterdi
Bafetimbi Gomis gollerini sıralamaya kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarını boş geçmesinin ardından "Pili bitti" yorumları yapılan tecrübeli futbolcu, Gençlerbirliği maçında 2 gol, 1 asist ile oynayarak bitmek bir yana daha çok can yakacağını ortaya koydu. Fransız yıldız bu performansıyla kendisi gibi Türkiye'ye bu sezon gelen meslektaşlarına nal toplattı.
BRUMA'YI YAKALADI
BAFETİMBİ Gomis, Galatasaray'ın geçen seneki kadrosunda en çok gol atan futbolcu olan Bruma'yı 11. haftada yakalamış durumda.
Gomis'in ligdeki tek rakibi, 11 gole imza atan Göztepeli Adis Jahovic. 11 gol 1 asistle oynayan Jahovic takımının attığı gollerin yüzde 57'sine etki ederken attığı gollerin yanına 3 asist ekleyen Gomis, Galatasaray'ın attığı gollerine yüzde 54'üne etkide bulundu.
Gomis bu sezon Süper Lig'de süre aldığı 930 dakika boyunca 34 şut, 17 isabet, 11 gol, 3 asist performansla oynadı.
EREN'E ÖVGÜ
Bu sezon ilk kez Gençlerbirliği maçına çift forvet olarak çıkan G.Saray rakibine gol olup yağarken, Eren ile birlikte forvet bölgesinde görev yapan Gomis, "Eren ile oynamak çok keyifliydi" dedi. Yıldız golcü, "Eren ile oynamak işleri benim için kolaylaştırıyor. Onunla daha çok yan yana oynamak isterim" sözlerini sarf etti.
RAKİPLERİNE FARK ATTI
Gomis, 11 gol atıp ve Göztepeli Jahovic ile birlikte ligin en golcü ismi olmayı başarırken Fenerbahçe'de Soldado henüz golle tanışamadı, Janssen'in ise 3 golü bulunuyor. Beşiktaş'ta ise Negredo yalnızca 1 kez gol sevinci yaşayabildi. Trabzonspor forması giyen Burak Yılmaz'ın ise 7 golü var. Galatasaray'ın 5 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı Bafetimbi Gomis'in başarısı Türkiye ile de sınırlı değil... Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig baz alındığında Gomis, Dybala ve Cavani ile birlikte en golcü 5 isim arasında kendisine yer buldu. 120 milyon euro değeri bulunan Messi'den sadece 1 gol eksiği bulunuyor.
MESSİ İLE YARIŞIYOR
Rakipleri içinde en düşük transfermarket değerine sahip olsa da en çok gol atan (14) İmmobile'den sadece 3 gol geride kaldı. Galatasaraylı futbolcu ayrıca, Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadelelerde 7 gol, 3 asistle 10 gole doğrudan katkı sağladı. İç saha maçlarında en çok katkı yapan Messi (11) ve Fekir'in (11) ardından 3. isim oldu.
Savaş ÇORLU
- 05 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:47
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Aykut Kocaman takım otobüsüne binmedi
Toplam 16
Yorum
aykut istifa istifa
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Fenerbahçe'ye Osmanlıspor çelmesi
Toplam 29
Yorum
sami aykut basarisiz, yonetim de oyle ama ya milyonlarca euro alan ruhsuz topculara ne demeli.
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Aykut Kocaman takım otobüsüne binmedi
Toplam 16
Yorum
sami aykut ne diyordu? iki ay sonra asil feneri goreceksiniz diye. once avrupa sonra lig gitti, hakikaten gercek feneri gorduk, bu yil da gitti
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