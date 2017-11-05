Gücü etkisinde

Cimbom'un süper starı, Avrupa'da 5 büyük lig ve Süper Lig göz önüne alındığında en golcü 5. futbolcu olmayı başardıGomis gollerini sıralamaya kaldığı yerden devam ediyor.vemaçlarını boş geçmesinin ardındanyorumları yapılan tecrübeli futbolcu,maçında 2 gol, 1 asist ile oynayarak bitmek bir yana daha çok can yakacağını ortaya koydu. Fransız yıldız bu performansıyla kendisi gibibu sezon gelen meslektaşlarına nal toplattı.Gomis, Galatasaray'ın geçen seneki kadrosunda en çok gol atan futbolcu olan'yı 11. haftada yakalamış durumda.Gomis'in ligdeki tek rakibi, 11 gole imza atan Göztepeli Adis Jahovic. 11 gol 1 asistle oynayan Jahovic takımının attığı gollerin yüzde 57'sine etki ederken attığı gollerin yanına 3 asist ekleyen Gomis, Galatasaray'ın attığı gollerine yüzde 54'üne etkide bulundu.Gomis bu sezon Süper Lig'de süre aldığı 930 dakika boyunca 34 şut, 17 isabet, 11 gol, 3 asist performansla oynadı.Bu sezon ilk kez Gençlerbirliği maçına çift forvet olarak çıkan G.Saray rakibine gol olup yağarken, Eren ile birlikte forvet bölgesinde görev yapan Gomis, "Eren ile oynamak çok keyifliydi" dedi. Yıldız golcü, "Eren ile oynamak işleri benim için kolaylaştırıyor. Onunla daha çok yan yana oynamak isterim" sözlerini sarf etti.11 gol atıp veile birlikte ligin en golcü ismi olmayı başarırkenFenerbahçe'dehenüz golletanışamadı,ise 3 golü bulunuyor.Beşiktaş'ta iseyalnızca 1 kezgol sevinci yaşayabildi. Trabzonspor formasıgiyenise 7 golü var.'ın 5 milyon euro ödeyerekkadrosuna kattığıbaşarısı Türkiye ile de sınırlı değil... Avrupa'nın5 büyük ligi ve Süper Lig baz alındığındaGomis,veile birlikteen golcü 5 isim arasında kendisine yerbuldu.değeri bulunansadece 1 gol eksiği bulunuyor.içinde en düşük transfermarket değerine sahip olsa da en çok gol atan (14)sadece 3 gol geride kaldı. Galatasaraylı futbolcu ayrıca,oynanan mücadelelerde 7 gol, 3 asistle 10 gole doğrudan katkı sağladı. İç saha maçlarında en çok katkı yapan(11) ve(11) ardından 3. isim oldu.