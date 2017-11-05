 Bu sevinci 152 bin kişi beğendi – Fotomaç – 05 Kasım 2017 ;
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    05 Kasım 2017, Pazar
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    Bu sevinci 152 bin kişi beğendi

    Bu sevinci 152 bin kişi beğendi
    BAFETİMBİ Gomis'in Gençlerbirliği maçının ardında soyunma odasında çektiği bu selfie, sosyal medyada 152 bin 379 beğeni aldı. Fotoğraf için 1169 yorum yapıldı. Gomis paylaştığı karenin altına İngilizce, "Bir takım, bir ruh, bir hedef" notunu düştü.
    1. 05 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:30
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