Arda'lı Aslan!
Katalan medyası, Valverde ile yıldızı barışmayan Arda’nın ocak ayında G.Saray’a döneceğinden emin. Tudor ile görüşüp transfer için yeşil ışığı alan başkan Dursun Özbek, aksayan sol kanadı milli yıldızla doldurmaya kararlı.
Galatasaray'da transferin son günü yuvaya dönüşü gerçekleşmeyen Arda Turan için Başkan Dursun Özbek'in ara transferde Barcelona yönetimiyle görüşeceği haberi Katalan medyasında manşetlere taşındı. Bu sezon göreve gelen teknik direktör Valverde'nin kadroda düşünmediği Arda'yı hedef alan yorum ve haberlerini sürdüren Sport ve El Mundo Deportivo gazeteleri, tecrübeli oyuncunun Ocak ayında Barcelona'dan kesin olarak ayrılacağını ve tek taliplinin Galatasaray olduğunun altını çizdiler. Sarı-kırmızılı kulüpte aksayan sol kanat için Arda'nın biçilmez kaftan olduğu görüşü ağırlık kazanırken, taraftarın bir bölümünün dönüşüne sıcak bakmadığı eski kaptanları için Başkan Dursun Özbek'in camiaya seslenmeye hazırlandığı öğrenildi. (Sabah)
G.SARAY'A GİDİYOR
El Mundo Deportivo, Arda'nın yetiştiği kulübe döneceğini manşetine çıkardı.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in teknik direktör Tudor ile bir araya gelip Arda konusunu konuştuğunu duydum. Tudor, "Arda kaliteli bir futbolcu, ona takımda yer bulurum" demiş. Galatasaray Başkanı'nın planı Ocak ayında Arda'yı satış opsiyonlu olarak kiralamak. Bu transferin maliyetini de sponsorun karşılayacağını öğrendim. Arda, İspanya'ya gittiğinden itibaren Galatasaray'ı yüreğinden hiç çıkarmadı, her fırsatta "Ben Galatasaraylıyım" demekten çekinmedi. İzin günlerine denk gelen Galatasaray maçlarını izlemek için Türk Telekom Stadyumu'na koştu ve atılan gollerden sonra sevincini doyasıya yaşadı. Arda tekniği ve oyun zekasıyla Galatasaray'a liderlik yapabilecek bir karaktere sahip. Galatasaray taraftarı Arda Turan'a sırtını dönmemeli çünkü milli oyuncu sarı-kırmızılı camiayı rencide edecek, öfkelendirecek tek kelime etmedi.
Mini yorum: Levent Tüzemen
G.SARAY'A GİDİYOR
El Mundo Deportivo, Arda'nın yetiştiği kulübe döneceğini manşetine çıkardı.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in teknik direktör Tudor ile bir araya gelip Arda konusunu konuştuğunu duydum. Tudor, "Arda kaliteli bir futbolcu, ona takımda yer bulurum" demiş. Galatasaray Başkanı'nın planı Ocak ayında Arda'yı satış opsiyonlu olarak kiralamak. Bu transferin maliyetini de sponsorun karşılayacağını öğrendim. Arda, İspanya'ya gittiğinden itibaren Galatasaray'ı yüreğinden hiç çıkarmadı, her fırsatta "Ben Galatasaraylıyım" demekten çekinmedi. İzin günlerine denk gelen Galatasaray maçlarını izlemek için Türk Telekom Stadyumu'na koştu ve atılan gollerden sonra sevincini doyasıya yaşadı. Arda tekniği ve oyun zekasıyla Galatasaray'a liderlik yapabilecek bir karaktere sahip. Galatasaray taraftarı Arda Turan'a sırtını dönmemeli çünkü milli oyuncu sarı-kırmızılı camiayı rencide edecek, öfkelendirecek tek kelime etmedi.
Mini yorum: Levent Tüzemen
- 05 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 07:06
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Silva: Beşiktaş’ı beğeniyorum
Toplam 2
Yorum
Argon Öyleyse '' Come to Beşiktaş Diago'' diyoruz hep birlikte.!!!
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Silva: Beşiktaş’ı beğeniyorum
Toplam 2
Yorum
Yuksel M. Bu gurur yeter. İşte bu kardeşim futbol oyna herkes seni izlesin.
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Tahkim Kurulu'ndan Olcay Şahan kararı!
Toplam 15
Yorum
ultra Rütbe meselesi herkes rütbesini bilecek gençler !
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