Arda'lı Aslan!
Katalan medyası, Valverde ile yıldızı barışmayan Arda’nın ocak ayında G.Saray’a döneceğinden emin. Tudor ile görüşüp transfer için yeşil ışığı alan başkan Dursun Özbek, aksayan sol kanadı milli yıldızla doldurmaya kararlı
G.SARAY'A GİDİYOR
El Mundo Deportivo, Arda'nın yetiştiği kulübe döneceğini manşetine çıkardı.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in teknik direktör Tudor ile bir araya gelip Arda konusunu konuştuğunu duydum. Tudor, "Arda kaliteli bir futbolcu, ona takımda yer bulurum" demiş. Galatasaray Başkanı'nın planı Ocak ayında Arda'yı satış opsiyonlu olarak kiralamak. Bu transferin maliyetini de sponsorun karşılayacağını öğrendim. Arda, İspanya'ya gittiğinden itibaren Galatasaray'ı yüreğinden hiç çıkarmadı, her fırsatta "Ben Galatasaraylıyım" demekten çekinmedi. İzin günlerine denk gelen Galatasaray maçlarını izlemek için Türk Telekom Stadyumu'na koştu ve atılan gollerden sonra sevincini doyasıya yaşadı. Arda tekniği ve oyun zekasıyla Galatasaray'a liderlik yapabilecek bir karaktere sahip. Galatasaray taraftarı Arda Turan'a sırtını dönmemeli çünkü milli oyuncu sarı-kırmızılı camiayı rencide edecek, öfkelendirecek tek kelime etmedi
Mini yorum: Levent Tüzemen
- 05 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:25
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Aykut Kocaman takım otobüsüne binmedi
Toplam 16
Yorum
aykut istifa istifa
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Fenerbahçe'ye Osmanlıspor çelmesi
Toplam 29
Yorum
sami aykut basarisiz, yonetim de oyle ama ya milyonlarca euro alan ruhsuz topculara ne demeli.
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Aykut Kocaman takım otobüsüne binmedi
Toplam 16
Yorum
sami aykut ne diyordu? iki ay sonra asil feneri goreceksiniz diye. once avrupa sonra lig gitti, hakikaten gercek feneri gorduk, bu yil da gitti
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