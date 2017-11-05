9 takımı geçtiler

Tolga Ciğerci ve Bafetimbi Gomis, attığı 17 gol ile Süper Lig'de tam 9 takımı geride bıraktı. İki yıldız, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir olmak üzere Yeni Malatyaspor, Sivasspor, Atiker Konyaspor, Kasımpaşaspor, Antalyaspor, Gençlerbirliği, Osmanlıspor ve Karabükspor takımlarından toplamda fazla gol atmış oldu.