 9 takımı geçtiler – Fotomaç – 05 Kasım 2017 ;
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    05 Kasım 2017, Pazar
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    9 takımı geçtiler

    9 takımı geçtiler
    Tolga Ciğerci ve Bafetimbi Gomis, attığı 17 gol ile Süper Lig'de tam 9 takımı geride bıraktı. İki yıldız, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir olmak üzere Yeni Malatyaspor, Sivasspor, Atiker Konyaspor, Kasımpaşaspor, Antalyaspor, Gençlerbirliği, Osmanlıspor ve Karabükspor takımlarından toplamda fazla gol atmış oldu.
    1. 05 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:53
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