Yine 3 stoper sol bek yok!

F.BAHÇE maçında bu sezon ilk kez üç stoper ile sahaya çıkan Tudor, Trabzonspor karşısında bu kararından dönmesine rağmen dün akşam G.Birliği karşında da sahaya 3 stoper ile çıktı. Tudor, sarı-lacivertli takımla evinde oynadığı mücadeleye de 3 stoperle başlamış, Serdar Aziz'in sakatlanması sonucu 2 stopere dönmüştü. Trabzonspor karşısında ise sezon başından bu yana oynadığı 4-2-3-1 taktiği ile yer alan Tudor, G.Birliği karşısında yeniden 3 stoper denedi.



Tudor'un bu kararı vermesinde Feghouli ve Ndiaye gibi isimlerin kart cezalısı olması sebep olduğu öğrenildi. Bu arada Tudor, 3 stoperle çıktığı G.Birliği karşısında sahada sol beke yer vermedi. Hırvat teknik direktör, Mariano ve Rodrigues'i kanat bek olarak oynatırken, Linnes ve Latovlevici'yi maçta yedek soyundurdu.