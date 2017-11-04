 Yine 3 stoper sol bek yok! – Fotomaç – 04 Kasım 2017 ;
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    04 Kasım 2017, Cumartesi
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    Yine 3 stoper sol bek yok!

    Yine 3 stoper sol bek yok!
    F.BAHÇE maçında bu sezon ilk kez üç stoper ile sahaya çıkan Tudor, Trabzonspor karşısında bu kararından dönmesine rağmen dün akşam G.Birliği karşında da sahaya 3 stoper ile çıktı. Tudor, sarı-lacivertli takımla evinde oynadığı mücadeleye de 3 stoperle başlamış, Serdar Aziz'in sakatlanması sonucu 2 stopere dönmüştü. Trabzonspor karşısında ise sezon başından bu yana oynadığı 4-2-3-1 taktiği ile yer alan Tudor, G.Birliği karşısında yeniden 3 stoper denedi.

    Tudor'un bu kararı vermesinde Feghouli ve Ndiaye gibi isimlerin kart cezalısı olması sebep olduğu öğrenildi. Bu arada Tudor, 3 stoperle çıktığı G.Birliği karşısında sahada sol beke yer vermedi. Hırvat teknik direktör, Mariano ve Rodrigues'i kanat bek olarak oynatırken, Linnes ve Latovlevici'yi maçta yedek soyundurdu.
    1. 04 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:06
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