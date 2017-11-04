 Yabancılar coştu, Cimbom uçtu – Fotomaç – 04 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Kasım 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Yabancılar coştu, Cimbom uçtu

    Yabancılar coştu, Cimbom uçtu

    İlk düdükten itibaren rakibe saldıran sarı-kırmızılılar arı gibi çalıştı. Mariano bu sezonki ilk golünü attı; Maicon kariyer rekoruna yaklaştı; Gomis yine bildiğiniz gibi

    G.SARAY, Trabzonspor yenilgisinin ardından çıktığı Gençler maçında farka koştu; yabancıları yine kükredi... Sarı-kırmızılı takımın sağ beki Mariano, gol perdesini açarken, bu sezon G.Saray formasıyla ilk golünü kaydetti. Sonrasında görevi Maicon devraldı. 30'da yaptığı kafa vuruşunda direği nişanlayan sambacı, 42'de yine kafayı vurup farkı 2'ye çıkardı. Veeeeee Aslan'ın flaş ismi Bafetimbi Gomis.... İkinci yarının hemen başında sahneye çıkan Fransız forvet, 2 maçlık suskunluğunu 2 golle bozarak 11 haftada ligdeki gol sayısını 11'a yükseltti. Gol krallığı yarışına yeniden ortak olan tecrübeli santrfor, yaptığı 3 de asist ile Galatasaray'da gole en çok katkı sağlayan isim durumunda. Avrupa'nın En skoreri Öte yandan Maicon da Aslan'da altın sezonunu geçiriyor. Dün gece ligdeki 4. golünü kaydeden 29 yaşındaki futbolcu, şimdiden Sao Paulo'daki gol sayısını yakaladı. Maicon bir gol daha bulursa kariyerinin gol rekorunu kıracak. Maicon, Avrupa'nın 5 büyük liginde top koşturan stoperler arasında da en skorer isim.
    1. 04 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:56
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yabancılar coştu, Cimbom uçtu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.