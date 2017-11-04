Yabancılar coştu, Cimbom uçtu

İlk düdükten itibaren rakibe saldıran sarı-kırmızılılar arı gibi çalıştı. Mariano bu sezonki ilk golünü attı; Maicon kariyer rekoruna yaklaştı; Gomis yine bildiğiniz gibi

G.SARAY, Trabzonspor yenilgisinin ardından çıktığı Gençler maçında farka koştu; yabancıları yine kükredi... Sarı-kırmızılı takımın sağ beki Mariano, gol perdesini açarken, bu sezon G.Saray formasıyla ilk golünü kaydetti. Sonrasında görevi Maicon devraldı. 30'da yaptığı kafa vuruşunda direği nişanlayan sambacı, 42'de yine kafayı vurup farkı 2'ye çıkardı. Veeeeee Aslan'ın flaş ismi Bafetimbi Gomis.... İkinci yarının hemen başında sahneye çıkan Fransız forvet, 2 maçlık suskunluğunu 2 golle bozarak 11 haftada ligdeki gol sayısını 11'a yükseltti. Gol krallığı yarışına yeniden ortak olan tecrübeli santrfor, yaptığı 3 de asist ile Galatasaray'da gole en çok katkı sağlayan isim durumunda. Avrupa'nın En skoreri Öte yandan Maicon da Aslan'da altın sezonunu geçiriyor. Dün gece ligdeki 4. golünü kaydeden 29 yaşındaki futbolcu, şimdiden Sao Paulo'daki gol sayısını yakaladı. Maicon bir gol daha bulursa kariyerinin gol rekorunu kıracak. Maicon, Avrupa'nın 5 büyük liginde top koşturan stoperler arasında da en skorer isim.