U21’ler de 4 attı

GALATASARAY U21 Takımı da Gençlerbirliği U21 Takımı'nı 4-1 mağlup etti. Florya'da oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı gençlerin golleri 13, 23 ve 65. dakikalarda Ahmet Sivri ile 89'da Tarık'tan geldi. Gençlerbirliği'nin sayısını 53'te Enes attı. Konuk ekip 51'de bir de penaltı atışından yararlanamadı.