 U21’ler de 4 attı – Fotomaç – 04 Kasım 2017 ;
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    04 Kasım 2017, Cumartesi
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    U21’ler de 4 attı

    U21’ler de 4 attı
    GALATASARAY U21 Takımı da Gençlerbirliği U21 Takımı'nı 4-1 mağlup etti. Florya'da oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı gençlerin golleri 13, 23 ve 65. dakikalarda Ahmet Sivri ile 89'da Tarık'tan geldi. Gençlerbirliği'nin sayısını 53'te Enes attı. Konuk ekip 51'de bir de penaltı atışından yararlanamadı.
    1. 04 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:03
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