 Tudor'dan futbolculara ödül – Fotomaç – 04 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Kasım 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Tudor'dan futbolculara ödül

    Tudor'dan futbolculara ödül

    Galata Saray'ın Hırvat çalıştırıcısı Igor Tudor, farklı kazanılan Gençlerbirliği maçı sonrası öğrencilerine 3 buçuk gün izin verdi.

    Galatasaray, ligin 11'inci haftasında Gençlerbirliği'ni 5-1 mağlup ederek iki maç aranın ardından galibiyet hasretini sonlandırdı. Farklı alınan galibiyet sonrası Türk Telekom Stadı'nda büyük coşku yaşandı.

    O KARENİN MİMARI GOMIS
    Stattaki coşku soyunma odasında da devam etti. Galatasaraylı futbolcular, soyunma odasında galibiyeti kutlarken Gomis, arkadaşlarını bir araya topladı ve maç selfiesi çekilmesini sağladı. Sosyal medyada paylaşılan bu kare büyük beğeni topladı.

    TUDOR'DAN ÖDÜL
    Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor ise karşılaşma sonrası soyunma odasında oyuncularını tek tek tebrik etti. Genç teknik adam öğrencilerine 'Hepiniz kaliteli oyuncularsınız. İstediklerimi sahada gösterdiniz. Bize bu geceyi yaşattığınız için teşekkür ederim. Lig uzun bir maraton böyle devam ederse, başarı sizinle olacak' diye konuştu. Milli takımlara giden oyuncularına ayrıca başarılar dileyen Tudor, iki gün izin vermesi beklenirken takıma 3 buçuk gün izin verdi. Galatasaraylı futbolcular, salı akşamı Florya'da tekrar bir araya gelecek.

    1. 04 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:29
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tudor'dan futbolculara ödül haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.