Tudor'dan futbolculara ödül

Galatasaray, ligin 11'inci haftasında Gençlerbirliği'ni 5-1 mağlup ederek iki maç aranın ardından galibiyet hasretini sonlandırdı. Farklı alınan galibiyet sonrası Türk Telekom Stadı'nda büyük coşku yaşandı.

O KARENİN MİMARI GOMIS

Stattaki coşku soyunma odasında da devam etti. Galatasaraylı futbolcular, soyunma odasında galibiyeti kutlarken Gomis, arkadaşlarını bir araya topladı ve maç selfiesi çekilmesini sağladı. Sosyal medyada paylaşılan bu kare büyük beğeni topladı.

TUDOR'DAN ÖDÜL

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor ise karşılaşma sonrası soyunma odasında oyuncularını tek tek tebrik etti. Genç teknik adam öğrencilerine 'Hepiniz kaliteli oyuncularsınız. İstediklerimi sahada gösterdiniz. Bize bu geceyi yaşattığınız için teşekkür ederim. Lig uzun bir maraton böyle devam ederse, başarı sizinle olacak' diye konuştu. Milli takımlara giden oyuncularına ayrıca başarılar dileyen Tudor, iki gün izin vermesi beklenirken takıma 3 buçuk gün izin verdi. Galatasaraylı futbolcular, salı akşamı Florya'da tekrar bir araya gelecek.