Tribünlerde büyük coşku

Trabzon yenilgisi sonrası Aslan’a destek için 35 bin 301 seyirci tribüne koştu. Üst üste gelen gollerin ardından cep telefonu ışıklarını yakarak müthiş manzara oluşturdular

Galatasaray , G.Birliği karşısında 5-1 sonuçla galip ayrılırken, Türk Telekom Stadı'nda sarı-kırmızıl taraftarlar da takımların yalnız bırakmadı. Galatasaray ilk yarı ve ikinci devrede attığı birbirinden güzel gollerle Başkent ekibi karşısında farka giderken, stadı dolduran futbolseverler de üst üste gelen gollerin ardından tribünlerde cep telefonlarının ışıklarını yakarak muhteşem bir manzara oluşturup Süper Lig'de liderliği devam ettirmenin keyfini sürdüler. Geçen hafta Trabzon önünde alınan yenilgi sonrasında Aslan'a destek için 52 bin kişi kapasiteli Türk Telekom Stadı'nda tam 35 bin 301 taraftar yerini aldı.



MAÇ ÖNCESİ BÜYÜK DESTEK

İKİ derbide Fenerbahçe ve Trabzonspor karşılaşmalarında alınan 1 puana rağmen sarı-kırmızılı taraftarlar, G.Birliği mücadelesine yine yoğun bir ilgi gösterdi. Karşılaşma öncesi futbolcular ısınmaya çıktığı anda taraftarlar, tüm oyuncuları tribüne çağırarak destek oldu. Ayr ıca karşılaşmanın öncesinde Hakkari'nin Şemdinli ve Diyarbakır'ın Kayapınar ilçelerindeki hain terör saldırılarında şehit düşen asker ve güvenlik görevlilerimiz için saygı duruşu yapıldı. TFF, bu hafta oynanacak maçlar öncesi saygı duruşu yapılacağını daha önce duyurmuştu.