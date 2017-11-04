Tribünlerde büyük coşku
Trabzon yenilgisi sonrası Aslan’a destek için 35 bin 301 seyirci tribüne koştu. Üst üste gelen gollerin ardından cep telefonu ışıklarını yakarak müthiş manzara oluşturdular
MAÇ ÖNCESİ BÜYÜK DESTEK
İKİ derbide Fenerbahçe ve Trabzonspor karşılaşmalarında alınan 1 puana rağmen sarı-kırmızılı taraftarlar, G.Birliği mücadelesine yine yoğun bir ilgi gösterdi. Karşılaşma öncesi futbolcular ısınmaya çıktığı anda taraftarlar, tüm oyuncuları tribüne çağırarak destek oldu. Ayr ıca karşılaşmanın öncesinde Hakkari'nin Şemdinli ve Diyarbakır'ın Kayapınar ilçelerindeki hain terör saldırılarında şehit düşen asker ve güvenlik görevlilerimiz için saygı duruşu yapıldı. TFF, bu hafta oynanacak maçlar öncesi saygı duruşu yapılacağını daha önce duyurmuştu.
- 04 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:36
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Maicon gol krallığına koşuyor!
Toplam 5
Yorum
fb gs liler başakşehirde 5 atın bakalım atabiliyonuzmu siz ancak güçsüzlere fark atarsınız fb ile ts maçında neredeydiniz sahadan sildilergsyi
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Galatasaraylı futbolcu Başakşehir maçında yok!
Toplam 6
Yorum
fb gs liler başak şehirde atın bakalım 5 tane siz ancak güçsüz takımlara fark atın neredeydiniz fb ile ts maçlarında top göstermedi fb ile ts
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Galatasaraylı futbolcu Başakşehir maçında yok!
Toplam 6
Yorum
fb başakşehirede atın 5 tane bakalım gs küçük takımlara gücü yeter ancak fb maçında ts maçında neredeydiniz buldunuz ufak takımı atın
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