Tolga & Gomis ikilisi Beşiktaş'ı geçti!
Galatasaray'ın sezon başında beri en formda iki oyuncusu Bafetimbi Gomis ve Tolga Ciğerci, Gençlerbirliği maçını da boş geçmedi.
Gomis 11 gole ulaşırken Tolga Ciğerci 6 gol oldu. İki oyuncu toplamda 17 gole ulaştı ve Süper Lig'de dokuz takımı geçmeyi başardı.
Bu sezon Süper Lig'de Beşiktaş, M.Başakşehir, Y.Malatyaspor, Kasımpaşa, Sivasspor, A.Konyaspor, Antalyaspor, Karabükspor, Gençlerbirliği ve Osmanlıspor 17 golün altında kaldı.
- 04 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 03:03
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Maicon gol krallığına koşuyor!
Toplam 5
Yorum
fb gs liler başakşehirde 5 atın bakalım atabiliyonuzmu siz ancak güçsüzlere fark atarsınız fb ile ts maçında neredeydiniz sahadan sildilergsyi
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Galatasaraylı futbolcu Başakşehir maçında yok!
Toplam 6
Yorum
fb gs liler başak şehirde atın bakalım 5 tane siz ancak güçsüz takımlara fark atın neredeydiniz fb ile ts maçlarında top göstermedi fb ile ts
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Galatasaraylı futbolcu Başakşehir maçında yok!
Toplam 6
Yorum
fb başakşehirede atın 5 tane bakalım gs küçük takımlara gücü yeter ancak fb maçında ts maçında neredeydiniz buldunuz ufak takımı atın
Tolga & Gomis ikilisi Beşiktaş'ı geçti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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