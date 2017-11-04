Son 12 sezonun en iyi Galatasaray'ı!

Teknik direktör Igor Tudor yönetiminde sezona yenilenen kadrosuyla başlayan sarı-kırmızılı takım, geride kalan 11 haftalık bölümü 8 galibiyet, 2 beraberlik ve bir mağlubiyetle geçti.

Ligde oynadığı maçlarda hanesine 26 puan yazdıran Galatasaray, 11. haftalar itibarıyla son 12 sezonun en iyi performansını ortaya koydu.

Sarı-kırmızılı takım, 2005-2006 sezonunun ilk 11 haftasında 8 galibiyet, 2 beraberlik ve bir mağlubiyet sonucunda aynı puanı toplamıştı.



SON 12 SEZON

Galatasaray'ın Süper Lig'de 11. haftalar itibarıyla son 12 sezondaki performansı şöyle:

Sezon O G B M A Y P 2006-2007 11 4 6 1 19 14 18 2007-2008 11 7 4 0 21 6 25 2008-2009 11 6 2 3 25 15 20 2009-2010 11 8 1 2 28 15 25 2010-2011 11 5 1 5 14 15 16 2011-2012 11 5 4 2 15 9 19 2012-2013 11 6 4 1 26 14 22 2013-2014 11 5 4 2 17 12 19 2014-2015 11 7 1 3 13 14 22 2015-2016 11 6 3 2 25 13 21 2016-2017 11 6 2 3 15 10 20 2017-2018 11 8 2 1 26 9 26

SON 5 SEZONUNUN EN SKORERİ

Galatasaray, Süper Lig'de 11. haftalar itibarıyla son 5 sezondaki en skorer dönemini geçiriyor.

Maç fazlasıyla ligdeki en golcü takım konumunda bulunan sarı-kırmızılılar, geride kalan bölümde 26 kez ağları havalandırmayı başardı.

Kalesinde sadece 9 gol gören Galatasaray, ayrıca ligin en az gol yiyen takımı olarak öne çıkıyor.

Sarı-kırmızılı takım, 2012-2013 sezonunun aynı döneminde 26 gol atarken, rakiplerinin 14 golüne engel olamamıştı.



GOLLER YABANCILARDAN

Galatasaray'ın bu sezon Süper Lig'de kaydettiği gollerin çok büyük bir bölümü yabancı futbolculardan geldi.

Sarı-kırmızılı takımın, ligde attığı 26 golün 20'inde yabancı futbolcuların imzası bulunuyor.

Takımın en golcü futbolcusu olan Bafetimbi Gomis 11 kez ağları havalandırırken, yabancılardan Maicon Roque 4, Sofiane Feghouli 2, Younes Belhanda, Garry Rodrigues ve Mariano Filho da birer kez meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

Galatasaray'da skor üreten tek Türk oyuncu 6 golle Tolga Ciğerci oldu.

Sarı-kırmızılı ekibin bu sezon kadrosuna dahil ettiği isimler Gomis, Maicon, Feghouli, Belhanda ve Mariano atılan 26 golün 19'unu kaydetti.



GOMİS, ŞİMDİDEN BRUMA'YI YAKALADI

Bafetimbi Gomis ilk 11 haftada, geçen sezonun tamamında Galatasaray'ın Süper Lig'deki en skorer ismi olan Armindo Bruma'yı yakaladı.

Sezon başında Almanya'nın Leipzig ekibine transfer olan Bruma, sarı-kırmızılı takımda geçen sezon çıktığı 30 lig maçında 11 kez ağları havalandırdı. Gomis, Galatasaray'da bu gol sayısına 11 maçta ulaşma başarısı gösterdi.