Sistem farkı
Farklı bir düzende oynadıklarını belirten Hırvat hoca, “Sayılar, taktikler çok önemli değil. Ne kadar koştuğunuz ve mücadeleniz önemli. Bugün bunları iyi yaptık ve kazandık” dedi
BELHANDA ÇOK YETENEKLİ
Farklı kazanmamız bize ayrıca moral oldu. Oyuncularıma ve bizi destekleyen taraftarlara teşekkür ediyorum" diye konuştu. Tudor, bir hafta sonra takıma dönen ve 2 asist yapan Belhanda'nın performansı için de, "Belhanda bizim için önemli bir oyuncu. Geri döndüğü için mutluyum. Bugün çok iyi oynadı. O bunları yapabilecek bir isim" ifadelerini kullandı.
- 04 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 03:00
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Maicon gol krallığına koşuyor!
Toplam 5
Yorum
fb gs liler başakşehirde 5 atın bakalım atabiliyonuzmu siz ancak güçsüzlere fark atarsınız fb ile ts maçında neredeydiniz sahadan sildilergsyi
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Galatasaraylı futbolcu Başakşehir maçında yok!
Toplam 6
Yorum
fb gs liler başak şehirde atın bakalım 5 tane siz ancak güçsüz takımlara fark atın neredeydiniz fb ile ts maçlarında top göstermedi fb ile ts
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Galatasaraylı futbolcu Başakşehir maçında yok!
Toplam 6
Yorum
fb başakşehirede atın 5 tane bakalım gs küçük takımlara gücü yeter ancak fb maçında ts maçında neredeydiniz buldunuz ufak takımı atın
Sistem farkı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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