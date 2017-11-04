Sistem farkı

Farklı bir düzende oynadıklarını belirten Hırvat hoca, “Sayılar, taktikler çok önemli değil. Ne kadar koştuğunuz ve mücadeleniz önemli. Bugün bunları iyi yaptık ve kazandık” dedi

GALATASARAY Teknik Direktörü İgor Tudor, Gençlerbirliği karşısında takım olarak iyi mücadele ederek haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi. Oyuncularının tebriği hak ettiğini belirten Hırvat çalıştırıcı, "Bugün farklı bir düzende oynadık. Sayılar, taktikler önemli değil; ne kadar koştuğunuz ve mücadeleniz önemli. Bu taktiğe iki gündür çalışmıştık. Hedefimiz galip gelmekti. Sahada koşup, mücadele ederek bunu da başardık.



BELHANDA ÇOK YETENEKLİ

Farklı kazanmamız bize ayrıca moral oldu. Oyuncularıma ve bizi destekleyen taraftarlara teşekkür ediyorum" diye konuştu. Tudor, bir hafta sonra takıma dönen ve 2 asist yapan Belhanda'nın performansı için de, "Belhanda bizim için önemli bir oyuncu. Geri döndüğü için mutluyum. Bugün çok iyi oynadı. O bunları yapabilecek bir isim" ifadelerini kullandı.