Sende mi hocam!

G.SARAY'IN F.Bahçe derbisinde Hasan Ali'nin eline çarptığı savunulan topta, penaltı kararı çıkmaması sonrası sahaya yabancı madde atarak yardımcı hakem Tarık Ongun'un sakatlanmasına neden olan şahıslardan birinin daha kimliğine ulaşıldı. Soruşturma başlatan polis iki kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan ikinci kişi olan D.B isimli şüphelinin öğretmen olduğu öğrenildi. Holigan öğretmen, savcıya ifade verdikten sonra serbest kaldı.