 Sende mi hocam! – Fotomaç – 04 Kasım 2017 ;
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    04 Kasım 2017, Cumartesi
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    Sende mi hocam!

    Sende mi hocam!
    G.SARAY'IN F.Bahçe derbisinde Hasan Ali'nin eline çarptığı savunulan topta, penaltı kararı çıkmaması sonrası sahaya yabancı madde atarak yardımcı hakem Tarık Ongun'un sakatlanmasına neden olan şahıslardan birinin daha kimliğine ulaşıldı. Soruşturma başlatan polis iki kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan ikinci kişi olan D.B isimli şüphelinin öğretmen olduğu öğrenildi. Holigan öğretmen, savcıya ifade verdikten sonra serbest kaldı.
    1. 04 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:37
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