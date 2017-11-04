Selçuk şok oldu

HAFTA boyunca yapılan çalışmalarda as takımla idmanlara çıkan ve ilk 11'de oynamayı bekleyen kaptan Selçuk İnan, kendisini kadroda göremeyince büyük şok yaşadı. Tudor, Selçuk'u karşılaşmanın ikinci yarısında Fernando'nun yerine oyuna dahil oldu.