 Selçuk şok oldu – Fotomaç – 04 Kasım 2017 ;
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    04 Kasım 2017, Cumartesi
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    Selçuk şok oldu

    Selçuk şok oldu
    HAFTA boyunca yapılan çalışmalarda as takımla idmanlara çıkan ve ilk 11'de oynamayı bekleyen kaptan Selçuk İnan, kendisini kadroda göremeyince büyük şok yaşadı. Tudor, Selçuk'u karşılaşmanın ikinci yarısında Fernando'nun yerine oyuna dahil oldu.
    1. 04 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:56
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