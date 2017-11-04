 Muslera çağrılmadı – Fotomaç – 04 Kasım 2017 ;
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    04 Kasım 2017, Cumartesi
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    Muslera çağrılmadı

    Muslera çağrılmadı
    Muslera, Uruguay Milli Takımı'nın Polonya ve Avusturya ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna alınmadı. Muslera'nın eşi Patricia Callero'nun doğum yapacak olmasından dolayı milli takımdan izin aldığı belirtildi. Yıldız kalecinin eşi Patricia'nın bu ay içinde bir erkek çocuğu dünyaya getirmesi bekleniyor.
    1. 04 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:02
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