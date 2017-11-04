Medyada zirve G.Saray’ın

Medya Takip Merkezi’nin raporuna göre 54 bin 429 haberle Ekim’de şampiyon oldu

MEDYA Takip Merkezi'nin Ekim ayı raporunda, medyada adından en çok bahsettiren takımlar, sporcular, teknik direktörler ve kulüp yöneticileri belli oldu. En çok konuşulan futbol takımı Süper Lig lideri G.Saray olurken, en çok konuşulan futbolcu ise Beşiktaş'tan Caner Erkin seçildi. Geçen ay sergilediği üstün performansla adından 'Süper Lig'in en istikrarlı takımı' diye bahsettiren Aslan, son dönemde bu çizgisinden çıktı. Sarı-kırmızılılar, yazılı basın ve internet medyasında toplamda 54 bin 429 habere konu olarak adından en çok bahsettiren takım olmayı başardı. Aslan'ı sırasıyla Beşiktaş ve F.Bahçe izledi.