Mariano gol sevincini anlattı: Kayınvalidem...
Sarı-kırmızılı formayla ilk golünü Gençlerbirliği karşısında atan Mariano, maçtan sonra açıklamalarda bulundu
Golü eşine ve kızına armağan ettiğini kaydeden Mariano, "Çok, çok mutluyum ilk golümü attığım için. Bundan da daha önemlisi, iyi oynayan bir Galatasaray vardı. Performansımızdan da mutluyum. Yüzüğümü öpüp bu golü eşime ve kızıma armağan ettim. Bu maçta ayrıca kayınvalidem de vardı, o da bu golü gördü" ifadelerini kullandı.
Aldıkları galibiyetin şifresini anlatan Brezilyalı oyuncu, "Kendi sahamızda oynadığımızda en büyük silahımız önde baskı ve pres. İlk dakikadan itibaren gol bulmaya çalışıyoruz ve gol çıkartınca da, galibiyet daha rahat gelebiliyor" diye konuştu.
- 04 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 03:03
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Maicon gol krallığına koşuyor!
Toplam 5
Yorum
fb gs liler başakşehirde 5 atın bakalım atabiliyonuzmu siz ancak güçsüzlere fark atarsınız fb ile ts maçında neredeydiniz sahadan sildilergsyi
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Galatasaraylı futbolcu Başakşehir maçında yok!
Toplam 6
Yorum
fb gs liler başak şehirde atın bakalım 5 tane siz ancak güçsüz takımlara fark atın neredeydiniz fb ile ts maçlarında top göstermedi fb ile ts
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Galatasaraylı futbolcu Başakşehir maçında yok!
Toplam 6
Yorum
fb başakşehirede atın 5 tane bakalım gs küçük takımlara gücü yeter ancak fb maçında ts maçında neredeydiniz buldunuz ufak takımı atın
Mariano gol sevincini anlattı: Kayınvalidem... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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