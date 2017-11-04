Kafası zehir gibi çalışıyor!

MAİCON'un bir başka özelliği de hava toplarında rakiplerin korkulu rüyası olması. Duran toplarda hemen golü koklamaya başlayan Maicon, ligde attığı 4 golün 3'ünü kafayla attı. Güçlü fiziğiyle dikkat çeken 1.91 boyundaki stoper, ikili mücadelelerin yüzde 68'inde ayakta kalırken, bu hakimiyetini hava toplarında da ortaya koyarak şimdiye kadar Aslan için kilitrol oynadı.