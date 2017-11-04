 Kafası zehir gibi çalışıyor! – Fotomaç – 04 Kasım 2017 ;
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    04 Kasım 2017, Cumartesi
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    Kafası zehir gibi çalışıyor!

    Kafası zehir gibi çalışıyor!
    MAİCON'un bir başka özelliği de hava toplarında rakiplerin korkulu rüyası olması. Duran toplarda hemen golü koklamaya başlayan Maicon, ligde attığı 4 golün 3'ünü kafayla attı. Güçlü fiziğiyle dikkat çeken 1.91 boyundaki stoper, ikili mücadelelerin yüzde 68'inde ayakta kalırken, bu hakimiyetini hava toplarında da ortaya koyarak şimdiye kadar Aslan için kilitrol oynadı.
    1. 04 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:56
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