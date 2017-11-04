 Belhanda: Hızlı oynayıp avladık – Fotomaç – 04 Kasım 2017 ;
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    04 Kasım 2017, Cumartesi
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    Belhanda: Hızlı oynayıp avladık

    Belhanda: Hızlı oynayıp avladık
    KIRMIZI kart cezası nedeniyle Trabzon'da takımını yalnız bırakan Youness Belhanda'nın dönüşü muhteşem oldu. Faslı yıldız, Maicon ve Gomis'e yaptığı asistlerle 5 asiste ulaştı ve Osmanlısporlu Serdar Gürler ile birlikte Süper Lig'de bu kategoride zirveye yerleşti. Belhanda, "Aslında biraz yorulmuştum. Kırmızı kart ile bu hafta dinlenme fırsatı buldum. Bu oyunda hız çok önemlidir. Biz de hızlı oynadık. Bu şekilde kolayca rakibi avlayabildik" diye konuştu
    1. 04 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:01
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