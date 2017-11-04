 Ay-yıldızda 3 Aslan – Fotomaç – 04 Kasım 2017 ;
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    04 Kasım 2017, Cumartesi
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    Ay-yıldızda 3 Aslan

    Ay-yıldızda 3 Aslan
    A Milli Takım'a Galatasaray'dan 3 oyuncu çağrıldı. Teknik direktör Lucescu'nun açıkladığı aday kadroda sarı-kırmızılı takımdan Serdar Aziz, Selçuk İnan ve Tolga Ciğerci yer aldı. Dünya Kupası'na gidemeyen milliler, Romanya ve Arnavutluk ile hazırlık karşılaşmaları yapacak.
    1. 04 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:00
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