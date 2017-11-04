Ay-yıldızda 3 Aslan

A Milli Takım'a Galatasaray'dan 3 oyuncu çağrıldı. Teknik direktör Lucescu'nun açıkladığı aday kadroda sarı-kırmızılı takımdan Serdar Aziz, Selçuk İnan ve Tolga Ciğerci yer aldı. Dünya Kupası'na gidemeyen milliler, Romanya ve Arnavutluk ile hazırlık karşılaşmaları yapacak.