 Aslan’a ABD’li oyun kurucu – Fotomaç – 04 Kasım 2017 ;
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    04 Kasım 2017, Cumartesi
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    Aslan’a ABD’li oyun kurucu

    Aslan’a ABD’li oyun kurucu
    LİGDE ve Avrupa'da istediği sonuçları alamayan G.Saray Odeabank, ABD'li oyun kurucu Jordan Taylor'ı transfer etti. 28 yaşında ve 1.85 boyundaki tecrübeli basketbolcuyla 2 aylık sözleşme imzalandığı belirtildi. Sezon sonuna kadar uzatılma opsiyonunun ise G.Saray'da olduğu ifade edildi. Daha önce İtalya ve Almanya'da forma giyen Taylor, son olarak İsrail'de Hapoel Holon'da 10.1 sayı ortalamasıyla oynadı.
    1. 04 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:41
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