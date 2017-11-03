 Yeniden doğuş – Fotomaç – 03 Kasım 2017 ;
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    03 Kasım 2017, Cuma
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    Yeniden doğuş

    Yeniden doğuş

    Son 2 maçta 5 puandan olan sarı-kırmızılılar, Başkent ekibi karşısında galibiyete ulaşıp hem puan farkını korumayı hem de milli araya moralli girmeyi hedefliyor

    Fenerbahçe ve Trabzonspor ile oynadığı son 2 maçtan yalnızca 1 puan çıkartabilen Galatasaray bugün sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. 20.00'de başlayacak maçı Serkan Çınar yönetecek. Milli maçlar nedeni ile lige verilecek araya 3 puan alarak moralli girmek isteyen sarıkırmızılar, Başkent ekibi karşısında mutlak 3 puan parolası ile çıkacak. Cimbom, Gençlerbirliği maçı sonrasında zorlu bir viraja girecek; Başakşehir (D), Alanya ve Beşiktaş (D) ile karşılaşacak. Bu nedenle puan kaybına tahammülleri yok. İgo r Tudor, Gençlerbirliği maçına hem zorunlu hem de performansından memnun olmadığı isimler nedeniyle farklı bir 11 sahaya sürecek. Hırvat teknik adam, cezasını tamamlayan Belhanda'yı Gençlerbirliği maçının ilk 11'i için hazırlarken Fernando'nun yanında Tolga'yı görevlendirecek.

    YASİN'E SARILDI
    Trabzon maçında dökülen Selçuk kulübeye çekilecek. Yasin Öztekin ve Garry Rodrigues ile kanatları kurgulaması beklenilen Tudor, Belhanda'yı yine 10 numara pozisyonunda oynayacak. Tudor'un değişiklik düşündüğü diğer mevkii ise savunmanın merkezi... Denayer'in Trabzonspor maçındaki performansından memnun kalmayan Hırvat teknik adam, savunmada Maicon ile Serdar Aziz'i oynatacak.



    Savaş ÇORLU
    1. 03 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:11
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