Yeniden doğuş
Son 2 maçta 5 puandan olan sarı-kırmızılılar, Başkent ekibi karşısında galibiyete ulaşıp hem puan farkını korumayı hem de milli araya moralli girmeyi hedefliyor
YASİN'E SARILDI
Trabzon maçında dökülen Selçuk kulübeye çekilecek. Yasin Öztekin ve Garry Rodrigues ile kanatları kurgulaması beklenilen Tudor, Belhanda'yı yine 10 numara pozisyonunda oynayacak. Tudor'un değişiklik düşündüğü diğer mevkii ise savunmanın merkezi... Denayer'in Trabzonspor maçındaki performansından memnun kalmayan Hırvat teknik adam, savunmada Maicon ile Serdar Aziz'i oynatacak.
Savaş ÇORLU
- 03 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:11
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Akbaba planı
Toplam 2
Yorum
HagiHagi 4- Turk oyunculari kendilerini gelistirmek yerine gevsemeye baslarlar 5- Sonra hepimiz kaybederiz.
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Real Madrid'in Cüneyt Çakır öfkesi!
Toplam 29
Yorum
TS Bu adam zaten cim bom'u kurtarmaktan baska bir sey yapmaz.
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Akbaba planı
Toplam 2
Yorum
HagiHagi 2- GS basarili oldukca yabanci siniri zorlanir ve kural getirilir. 3- Turk oyuncularin fiyati artar ve mecburen alinir
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