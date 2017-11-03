Yeniden doğuş

veile oynadığı son 2 maçtan yalnızca1 puan çıkartabilenbugün sahasındaile karşı karşıya gelecek.20.00'de başlayacak maçıyönetecek. Milli maçlar nedeniile lige verilecek araya 3 puanalarak moralli girmek isteyen sarıkırmızılar,Başkent ekibi karşısındamutlak 3 puan parolası ile çıkacak.Cimbom,maçı sonrasındazorlu bir viraja girecek;(D),ve(D) ile karşılaşacak. Bu nedenlepuan kaybına tahammülleri yok.Tudor, Gençlerbirliği maçınahem zorunlu hem de performansındanmemnun olmadığıisimler nedeniyle farklı bir 11 sahayasürecek. Hırvat teknik adam,cezasını tamamlayanGençlerbirliği maçının ilk 11'i içinhazırlarkenyanındagörevlendirecek.maçında dökülenkulübeye çekilecek.veile kanatları kurgulaması beklenilen Tudor,yine 10 numara pozisyonunda oynayacak. Tudor'un değişiklik düşündüğü diğer mevkii ise savunmanın merkezi...Trabzonspor maçındaki performansından memnun kalmayanteknik adam, savunmadaileoynatacak.