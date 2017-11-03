 Tudor’un derdi başka – Fotomaç – 03 Kasım 2017 ;
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    03 Kasım 2017, Cuma
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    Tudor’un derdi başka

    Tudor’un derdi başka

    Kaybedilen puanlardan çok atağa çıkma hızının düşmesinden rahatsız

    Gençlerbirliği maçı öncesinde İgor Tudor'u ne kaybedilen puanlar, ne yenen goller, ne de Gomis'in suskunluğu korkutuyor. Hırvat teknik adamın en büyük korkusu Fenerbahçe ve Trabzon maçlarında düşen atağa çıkma hızı ile pas hızı... Ortalama atağa çıkma hızı 18.3, pas hızı ise 18.1 olan Galatasaray'da rakamlar bazı maçlarda 20'yi bile geçmişti. Buna karşılık Fenerbahçe maçında pas hızı 15.3'e, atak hızı ise 16.7'ye kadar geriledi. Trabzonspor maçında ise bu rakam atağa çıkma hızında 14.9'a, pas hızında ise 15.9'a kadar düştü. İgor Tudor, bugün rakamların yükseltilmesini istedi
    1. 03 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:14
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