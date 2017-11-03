 Tolga & Gomis ikilisi Beşiktaş'ı geçti! – Fotomaç – 03 Kasım 2017 ;
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    03 Kasım 2017, Cuma
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    Tolga & Gomis ikilisi Beşiktaş'ı geçti!

    Tolga & Gomis ikilisi Beşiktaş'ı geçti!

    Galatasaray'ın sezon başında beri en formda iki oyuncusu Bafetimbi Gomis ve Tolga Ciğerci, Gençlerbirliği maçını da boş geçmedi.

    Gomis 11 gole ulaşırken Tolga Ciğerci 6 gol oldu. İki oyuncu toplamda 17 gole ulaştı ve Süper Lig'de dokuz takımı geçmeyi başardı.

    Bu sezon Süper Lig'de Beşiktaş, M.Başakşehir, Y.Malatyaspor, Kasımpaşa, Sivasspor, A.Konyaspor, Antalyaspor, Karabükspor, Gençlerbirliği ve Osmanlıspor 17 golün altında kaldı.

    1. 03 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:04
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