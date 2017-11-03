Tolga & Gomis ikilisi Beşiktaş'ı geçti!
Galatasaray'ın sezon başında beri en formda iki oyuncusu Bafetimbi Gomis ve Tolga Ciğerci, Gençlerbirliği maçını da boş geçmedi.
Gomis 11 gole ulaşırken Tolga Ciğerci 6 gol oldu. İki oyuncu toplamda 17 gole ulaştı ve Süper Lig'de dokuz takımı geçmeyi başardı.
Bu sezon Süper Lig'de Beşiktaş, M.Başakşehir, Y.Malatyaspor, Kasımpaşa, Sivasspor, A.Konyaspor, Antalyaspor, Karabükspor, Gençlerbirliği ve Osmanlıspor 17 golün altında kaldı.
- 03 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:04
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Aday kadro açıklandı: Sürpriz isimler!
Toplam 7
Yorum
karakartal Merak ediyorum aday kadro listesini kim yazıpta Lucescunun eline tutuşturuyor. TFF'nin Lucescu ile anlaşması böylemi.
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Aday kadro açıklandı: Sürpriz isimler!
Toplam 7
Yorum
Reis Yahu arkadaş bıktık bu milli takım aralarından beş maç üst üste izleyemedik Fifa bu işe bir çözüm bulsun artık
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Aday kadro açıklandı: Sürpriz isimler!
Toplam 7
Yorum
milli takım bu kadroyu cıkaranın anasını sikim
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