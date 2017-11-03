Tolga & Gomis ikilisi Beşiktaş'ı geçti!

Gomis 11 gole ulaşırken Tolga Ciğerci 6 gol oldu. İki oyuncu toplamda 17 gole ulaştı ve Süper Lig'de dokuz takımı geçmeyi başardı.

Bu sezon Süper Lig'de Beşiktaş, M.Başakşehir, Y.Malatyaspor, Kasımpaşa, Sivasspor, A.Konyaspor, Antalyaspor, Karabükspor, Gençlerbirliği ve Osmanlıspor 17 golün altında kaldı.