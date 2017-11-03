 Potada büyük çöküş – Fotomaç – 03 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Kasım 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Potada büyük çöküş

    Potada büyük çöküş
    AVRUPA Kupası'nda 4'te 0 çeken G.Saray Odeabank'ta kazan kaynıyor. Sezon başında Ergin Ataman'ın görevine son verip Erman Kunter'le anlaşan sarı-kırmızılı ekip gruptan çıkma şansını azaltırken, ligde de son maçında evinde F.Bahçe Doğuş'tan fark yedi. Taraftar, Kunter'e istifa çağrısı yaparken, yönetimin izleyeceği yol merak konusu.
    1. 03 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:49
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Potada büyük çöküş haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.