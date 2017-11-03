 Organizatör göreve – Fotomaç – 03 Kasım 2017 ;
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    03 Kasım 2017, Cuma
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    Organizatör göreve

    Organizatör göreve
    Fenerbahçe karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Trabzon karşısında yer alamayan Younes Belhanda'da Gençlerbirliği maçıyla birlikte geri dönüyor. Faslı futbolcunun yokluğunda sarıkırmızılı takımın atak organizasyonları durma noktasına gelirken, İgor Tudor futbolcunun cezasının bitmesinin ardından hemen ilk 11'e yazdı. Younes Belhanda bu sezon 1 gol atıp, 3 de asist yaptı.
    1. 03 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:13
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