Organizatör göreve

Fenerbahçe karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Trabzon karşısında yer alamayan Younes Belhanda'da Gençlerbirliği maçıyla birlikte geri dönüyor. Faslı futbolcunun yokluğunda sarıkırmızılı takımın atak organizasyonları durma noktasına gelirken, İgor Tudor futbolcunun cezasının bitmesinin ardından hemen ilk 11'e yazdı. Younes Belhanda bu sezon 1 gol atıp, 3 de asist yaptı.