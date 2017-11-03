 Mariano gol sevincini anlattı: Kayınvalidem... – Fotomaç – 03 Kasım 2017 ;
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    03 Kasım 2017, Cuma
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    gol sevincini anlattı: Kayınvalidem...

    Mariano gol sevincini anlattı: Kayınvalidem...

    Sarı-kırmızılı formayla ilk golünü Gençlerbirliği karşısında atan , maçtan sonra açıklamalarda bulundu

    Galatasaray'da Mariano, ilk golünü attığı 5-1'lik Gençlerbirliği maçının ardından açıklamalarda bulundu ve yaptığı gol sevinci için de konuştu.

    Golü eşine ve kızına armağan ettiğini kaydeden , "Çok, çok mutluyum ilk golümü attığım için. Bundan da daha önemlisi, iyi oynayan bir Galatasaray vardı. Performansımızdan da mutluyum. Yüzüğümü öpüp bu golü eşime ve kızıma armağan ettim. Bu maçta ayrıca kayınvalidem de vardı, o da bu golü gördü" ifadelerini kullandı.

    Aldıkları galibiyetin şifresini anlatan Brezilyalı oyuncu, "Kendi sahamızda oynadığımızda en büyük silahımız önde baskı ve pres. İlk dakikadan itibaren gol bulmaya çalışıyoruz ve gol çıkartınca da, galibiyet daha rahat gelebiliyor" diye konuştu.
    1. 03 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:49
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