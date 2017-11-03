Mariano gol sevincini anlattı: Kayınvalidem...
Sarı-kırmızılı formayla ilk golünü Gençlerbirliği karşısında atan Mariano, maçtan sonra açıklamalarda bulundu
Golü eşine ve kızına armağan ettiğini kaydeden Mariano, "Çok, çok mutluyum ilk golümü attığım için. Bundan da daha önemlisi, iyi oynayan bir Galatasaray vardı. Performansımızdan da mutluyum. Yüzüğümü öpüp bu golü eşime ve kızıma armağan ettim. Bu maçta ayrıca kayınvalidem de vardı, o da bu golü gördü" ifadelerini kullandı.
Aldıkları galibiyetin şifresini anlatan Brezilyalı oyuncu, "Kendi sahamızda oynadığımızda en büyük silahımız önde baskı ve pres. İlk dakikadan itibaren gol bulmaya çalışıyoruz ve gol çıkartınca da, galibiyet daha rahat gelebiliyor" diye konuştu.
- 03 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:49
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Aday kadro açıklandı: Sürpriz isimler!
Toplam 7
Yorum
karakartal Merak ediyorum aday kadro listesini kim yazıpta Lucescunun eline tutuşturuyor. TFF'nin Lucescu ile anlaşması böylemi.
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Aday kadro açıklandı: Sürpriz isimler!
Toplam 7
Yorum
Reis Yahu arkadaş bıktık bu milli takım aralarından beş maç üst üste izleyemedik Fifa bu işe bir çözüm bulsun artık
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Aday kadro açıklandı: Sürpriz isimler!
Toplam 7
Yorum
milli takım bu kadroyu cıkaranın anasını sikim
Mariano gol sevincini anlattı: Kayınvalidem... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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