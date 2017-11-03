Maicon gol krallığına koşuyor!
Maicon, Gençlerbirliği'ne attığı golle ligde toplam 4 gole ulaştı ve kariyer gol rekorunu kırdı!
Maicon'dan kariyer rekoru! Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Maicon Pereira Roque gollere devam ediyor!..
Süper Lig'in 11. haftasındaki Gençlerbirliği maçında ağları havalandırarak skoru 2-0'a getiren Maicon, Süper Lig'deki 4. golünü attı.
Maicon Süper Lig dahil olmak üzere 5 büyük lig içinde en çok gol atan stoper oldu.
- 03 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 21:28
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Aday kadro açıklandı: Sürpriz isimler!
Toplam 7
Yorum
karakartal Merak ediyorum aday kadro listesini kim yazıpta Lucescunun eline tutuşturuyor. TFF'nin Lucescu ile anlaşması böylemi.
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Aday kadro açıklandı: Sürpriz isimler!
Toplam 7
Yorum
Reis Yahu arkadaş bıktık bu milli takım aralarından beş maç üst üste izleyemedik Fifa bu işe bir çözüm bulsun artık
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Aday kadro açıklandı: Sürpriz isimler!
Toplam 7
Yorum
milli takım bu kadroyu cıkaranın anasını sikim
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