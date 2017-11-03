 Maicon gol krallığına koşuyor! – Fotomaç – 03 Kasım 2017 ;
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    03 Kasım 2017, Cuma
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    Maicon gol krallığına koşuyor!

    Maicon gol krallığına koşuyor!

    Maicon, Gençlerbirliği'ne attığı golle ligde toplam 4 gole ulaştı ve kariyer gol rekorunu kırdı!

    Maicon'dan kariyer rekoru! Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi gollere devam ediyor!..

    Süper Lig'in 11. haftasındaki Gençlerbirliği maçında ağları havalandırarak skoru 2-0'a getiren Maicon, Süper Lig'deki 4. golünü attı.

    Maicon Süper Lig dahil olmak üzere 5 büyük lig içinde en çok gol atan stoper oldu.

    1. 03 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 21:28
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