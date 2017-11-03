Maicon gol krallığına koşuyor!

Maicon'dan kariyer rekoru! Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Maicon Pereira Roque gollere devam ediyor!..

Süper Lig'in 11. haftasındaki Gençlerbirliği maçında ağları havalandırarak skoru 2-0'a getiren Maicon, Süper Lig'deki 4. golünü attı.

Maicon Süper Lig dahil olmak üzere 5 büyük lig içinde en çok gol atan stoper oldu.

