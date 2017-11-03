 Koltuk operasyonu – Fotomaç – 03 Kasım 2017 ;
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    03 Kasım 2017, Cuma
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    Koltuk operasyonu

    Koltuk operasyonu

    Stadın boş kalmaması için 3 bin kişi kombinesini devretti

    Galatasaray taraftarları, yönetimin çağrısına uyup kombinelerini kulübe devretti. Fenerbahçe maçının ardından 25 blokta yer alan 15 bin seyirci ceza alırken sarı-kırmızılı yönetim bu taraftar arasında bulunan kombine sahiplerinden, tribünlerin boş kalmaması için bir maçlık kartlarını devretmesini istedi. Cezalı 10 bin kombine sahibinden 4 bini bu çağrıya olumlu yanıt verdi.
    1. 03 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:04
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