Koltuk operasyonu

Stadın boş kalmaması için 3 bin kişi kombinesini devretti

Galatasaray taraftarları, yönetimin çağrısına uyup kombinelerini kulübe devretti. Fenerbahçe maçının ardından 25 blokta yer alan 15 bin seyirci ceza alırken sarı-kırmızılı yönetim bu taraftar arasında bulunan kombine sahiplerinden, tribünlerin boş kalmaması için bir maçlık kartlarını devretmesini istedi. Cezalı 10 bin kombine sahibinden 4 bini bu çağrıya olumlu yanıt verdi.