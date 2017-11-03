Galatasaray - Gençlerbirliği | CANLI ANLATIM

Fenerbahçe ve Trabzonspor ile oynadığı son 2 maçtan yalnızca 1 puan çıkartabilen Galatasaray bugün sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor. 20.00'de başlayan maçta hakem Serkan Çınar düdük çalıyor.



Milli maçlar nedeni ile lige verilecek araya 3 puan alarak moralli girmek isteyen sarıkırmızılar, Başkent ekibi karşısında mutlak 3 puan parolası ile çıktı. Cimbom, Gençlerbirliği maçı sonrasında zorlu bir viraja girecek; Başakşehir (D), Alanya ve Beşiktaş (D) ile karşılaşacak. Bu nedenle puan kaybına tahammülleri yok.



İgor Tudor, Gençlerbirliği maçına hem zorunlu hem de performansından memnun olmadığı isimler nedeniyle farklı bir 11 sahaya sürecek. Hırvat teknik adam, cezasını tamamlayan Belhanda'yı Gençlerbirliği maçının ilk 11'ine dahil ederken Fernando'nun yanında Tolga'yı görevlendirdi.



SAAT: 20.00

STAT: Türk Telekom

GALATASARAY: Muslera, Maicon, Serdar, Denayer, Mariano, Fernando, Tolga, Belhanda, Rodrigues, Eren, Gomis

GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Ahmet Oğuz, Palitsvich, Claro, Uğur, Scekic, Diallo, Ahmet İlhan, Khalili, Serdar, Muriqi.



