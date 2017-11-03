Galatasaray - Gençlerbirliği | CANLI ANLATIM
Son 2 maçta 5 puandan olan sarı-kırmızılılar, Başkent ekibi karşısında galibiyete ulaşıp hem puan farkını korumayı hem de milli araya moralli girmeyi hedefliyor.
Fenerbahçe ve Trabzonspor ile oynadığı son 2 maçtan yalnızca 1 puan çıkartabilen Galatasaray bugün sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor. 20.00'de başlayan maçta hakem Serkan Çınar düdük çalıyor.
Milli maçlar nedeni ile lige verilecek araya 3 puan alarak moralli girmek isteyen sarıkırmızılar, Başkent ekibi karşısında mutlak 3 puan parolası ile çıktı. Cimbom, Gençlerbirliği maçı sonrasında zorlu bir viraja girecek; Başakşehir (D), Alanya ve Beşiktaş (D) ile karşılaşacak. Bu nedenle puan kaybına tahammülleri yok.
İgor Tudor, Gençlerbirliği maçına hem zorunlu hem de performansından memnun olmadığı isimler nedeniyle farklı bir 11 sahaya sürecek. Hırvat teknik adam, cezasını tamamlayan Belhanda'yı Gençlerbirliği maçının ilk 11'ine dahil ederken Fernando'nun yanında Tolga'yı görevlendirdi.
SAAT: 20.00
STAT: Türk Telekom
GALATASARAY: Muslera, Maicon, Serdar, Denayer, Mariano, Fernando, Tolga, Belhanda, Rodrigues, Eren, Gomis
GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Ahmet Oğuz, Palitsvich, Claro, Uğur, Scekic, Diallo, Ahmet İlhan, Khalili, Serdar, Muriqi.
- 03 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 20:25
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Aday kadro açıklandı: Sürpriz isimler!
Toplam 7
Yorum
karakartal Merak ediyorum aday kadro listesini kim yazıpta Lucescunun eline tutuşturuyor. TFF'nin Lucescu ile anlaşması böylemi.
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Aday kadro açıklandı: Sürpriz isimler!
Toplam 7
Yorum
Reis Yahu arkadaş bıktık bu milli takım aralarından beş maç üst üste izleyemedik Fifa bu işe bir çözüm bulsun artık
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Aday kadro açıklandı: Sürpriz isimler!
Toplam 7
Yorum
milli takım bu kadroyu cıkaranın anasını sikim
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