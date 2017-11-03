 Florya’ya hibrit çim – Fotomaç – 03 Kasım 2017 ;
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    03 Kasım 2017, Cuma
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    Florya’ya hibrit çim

    Florya’ya hibrit çim
    Florya Metin Oktay Tesisleri antrenman sahasında yenileme çalışmaları başladı. Milli maçlar için liglere verilecek arada da devam edecek olan çalışmaların ardından antrenman sahası, hibrit çimle kaplanacak. Galatasaray bu tadilat süresi boyunca, U21 takımının maçlarını oynadığı sahada antrenmanlarını yapacak.
    1. 03 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:17
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