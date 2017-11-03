Florya’ya hibrit çim

Florya Metin Oktay Tesisleri antrenman sahasında yenileme çalışmaları başladı. Milli maçlar için liglere verilecek arada da devam edecek olan çalışmaların ardından antrenman sahası, hibrit çimle kaplanacak. Galatasaray bu tadilat süresi boyunca, U21 takımının maçlarını oynadığı sahada antrenmanlarını yapacak.