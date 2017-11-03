Fernando Yakın!

Sürekli yana oynayan Sambacı, Murat Yakın’a benzetiliyor

İsabetli pas yüzdesi 90 olması Fernando'yu kurtaramadı. Brezilyalıya puan kayıplarının ardından "Murat Yakın" benzetmesi yapılmaya başladı. F.Bahçe'ye geldiği dönemde "yana pas yapma kralı" ilan eden edilen Yakın gibi oynayan Fernando gol atamadı, asist yapamadı. Ayrıca 0.4 şut, 0.6 kilit pas ve 0.5'lik adam geçme rakamlarıyla oyunun ofansif kısmında yer almadı.