Feghoulİ’ye 3 maç ceza

Trabzonspor maçında Olcay’ı ittirmesi pahalıya mal oldu

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Trabzonspor maçında kırmızı kartla oyun dışında kalan Sofiane Feghouli'ye 3 maç ceza ve 13 bin TL para cezası verdi. Faslı oyuncu, Başakşehir, Alanya ve Beşiktaş maçlarında forma giyemeyecek. Hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Ndiaye'ye ise disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza verilmedi.