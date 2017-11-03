 Feghoulİ’ye 3 maç ceza – Fotomaç – 03 Kasım 2017 ;
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    03 Kasım 2017, Cuma
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    Feghoulİ’ye 3 maç ceza

    Feghoulİ’ye 3 maç ceza

    Trabzonspor maçında Olcay’ı ittirmesi pahalıya mal oldu

    Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Trabzonspor maçında kırmızı kartla oyun dışında kalan Sofiane Feghouli'ye 3 maç ceza ve 13 bin TL para cezası verdi. Faslı oyuncu, Başakşehir, Alanya ve Beşiktaş maçlarında forma giyemeyecek. Hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Ndiaye'ye ise disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza verilmedi.
    1. 03 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:44
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