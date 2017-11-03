 Donk kulübeye – Fotomaç – 03 Kasım 2017 ;
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    03 Kasım 2017, Cuma
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    Donk kulübeye

    Donk kulübeye
    Bu sezon kadroya giremeyen Ryan Donk'un, Gençlerbirliği karşısında yedek kulübesinde oturması gündemde... Tudor'un Selçuk'un kötü performansı nedeniyle Hollandalıyı bu maça hazırladığı belirtiliyor.
    1. 03 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:16
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