 Bozok’a yakın takip – Fotomaç – 03 Kasım 2017 ;
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    03 Kasım 2017, Cuma
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    Bozok’a yakın takip

    Bozok’a yakın takip
    EREN Derdiyok'un yerine de daha efektif yerli bir forvet almak isteyen sarı-kırmızılı ekip, Umut Bozok'u takibe aldı. 21 yaşındaki genç forvet sezon başında 150 bin euro'ya transfer olduğu Nimes'te attığı 7 golle Fransa 2. Ligi'nde krallığa koşuyor... Bozok'u G.Saray scoutlarının bir süredir izlediği ve devre arasında teknik heyete rapor verecekleri belirtildi. Umut, U21 Milli Takımı'nda da oynuyor.
    1. 03 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:23
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