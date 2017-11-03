Bozok’a yakın takip

EREN Derdiyok'un yerine de daha efektif yerli bir forvet almak isteyen sarı-kırmızılı ekip, Umut Bozok'u takibe aldı. 21 yaşındaki genç forvet sezon başında 150 bin euro'ya transfer olduğu Nimes'te attığı 7 golle Fransa 2. Ligi'nde krallığa koşuyor... Bozok'u G.Saray scoutlarının bir süredir izlediği ve devre arasında teknik heyete rapor verecekleri belirtildi. Umut, U21 Milli Takımı'nda da oynuyor.