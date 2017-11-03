Akbaba planı
G.Saray, Emre Akbaba için ocak ayını bekliyor. 25 yaşındaki maestro ile hem yerli oyuncu kalitesinin artırılması hem de ‘orta sahaya güç katılması’ hedefleniyor
BELHANDA'YA ALTERNATİF
HIRVAT teknik adamın, Emre Akbaba'yı Youness Belhanda'ya alternatif olması için de istediği belirtiliyor. Orta sahada oyun kurucu olarak görev yapan Akbaba, sol kanatta da forma giyebiliyor. 25 yaşındaki oyuncu üstün tekniği ve oyun zekasının yanı sıra sert şutlarıyla dikkat çekiyor. Alanyaspor ile 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan Emre için pazarlığın sıkı geçmesi bekleniyor.
HAYALİ İSPANYA'DA OYNAMAK
EMRE Akbaba daha önce verdiği röportajda, hayalinin İspanya'da oynamak olduğunu söylemişti. Genç oyuncu, "Büyük takımlar da olabilir ama Avrupa'ya gitmek isterim. transfer dönemi teklife göre bakılır. La Liga ve Fransa Ligi'ni takip ediyorum. İsapnya La Liga'yı kendime daha uygun buluyorum" ifadelerini kullanmıştı.
- 03 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:22
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Akbaba planı
Toplam 2
Yorum
HagiHagi 4- Turk oyunculari kendilerini gelistirmek yerine gevsemeye baslarlar 5- Sonra hepimiz kaybederiz.
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Real Madrid'in Cüneyt Çakır öfkesi!
Toplam 29
Yorum
TS Bu adam zaten cim bom'u kurtarmaktan baska bir sey yapmaz.
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Akbaba planı
Toplam 2
Yorum
HagiHagi 2- GS basarili oldukca yabanci siniri zorlanir ve kural getirilir. 3- Turk oyuncularin fiyati artar ve mecburen alinir
Akbaba planı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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