 Akbaba planı – Fotomaç – 03 Kasım 2017 ;
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    03 Kasım 2017, Cuma
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    Akbaba planı

    Akbaba planı

    G.Saray, Emre Akbaba için ocak ayını bekliyor. 25 yaşındaki maestro ile hem yerli oyuncu kalitesinin artırılması hem de ‘orta sahaya güç katılması’ hedefleniyor

    GALATASARAY ocak ayındaki devre arası transfer döneminde ilk hedef olarak belirlediği Aytemiz Alanyaspor'lu Emre Akbaba için önereceği bonservis bedelini belirledi. Sarı-kırmızılı yönetimin, 25 yaşındaki futbolcu için ocak ayında güney ekibinin kapısını 2.5 milyon euro'luk teklif ile çalacağı öğrenildi. İgor Tudor'un çok beğendiği oyuncu bu sezon Süper Lig'de çıktığı 10 maçta 4 gol ve 4 asistlik performansı ile dikkatleri üzerine çekmişti.

    BELHANDA'YA ALTERNATİF
    HIRVAT teknik adamın, Emre Akbaba'yı Youness Belhanda'ya alternatif olması için de istediği belirtiliyor. Orta sahada oyun kurucu olarak görev yapan Akbaba, sol kanatta da forma giyebiliyor. 25 yaşındaki oyuncu üstün tekniği ve oyun zekasının yanı sıra sert şutlarıyla dikkat çekiyor. Alanyaspor ile 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan Emre için pazarlığın sıkı geçmesi bekleniyor.

    HAYALİ İSPANYA'DA OYNAMAK
    EMRE Akbaba daha önce verdiği röportajda, hayalinin İspanya'da oynamak olduğunu söylemişti. Genç oyuncu, "Büyük takımlar da olabilir ama Avrupa'ya gitmek isterim. transfer dönemi teklife göre bakılır. La Liga ve Fransa Ligi'ni takip ediyorum. İsapnya La Liga'yı kendime daha uygun buluyorum" ifadelerini kullanmıştı.
    1. 03 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:22
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