 Galatasaray'ın konuğu Gençlerbirliği – Fotomaç – 02 Kasım 2017 ;
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    02 Kasım 2017, Perşembe
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    Galatasaray'ın konuğu Gençlerbirliği

    Galatasaray'ın konuğu Gençlerbirliği

    Galatasaray ile Gençlerbirliği, lig tarihinde yarın 93. kez karşı karşıya gelecek.

    İki takım arasında geride kalan 92 maçta sarı-kırmızılılar 50, kırmızı-siyahlılar 22 galibiyet elde etti. Taraflar 20 maçta ise eşitliği bozamadı.

    Lig maçlarında Galatasaray'ın 156 golüne, Gençlerbirliği 99 golle yanıt verdi.

    Galatasaray, geçen sezonki maçları Ankara'da 1-0, İstanbul'da da 3-2'lik skorlarla kazandı.

    GENÇLERBİRLİĞİ 8 MAÇTIR KAZANAMIYOR
    Gençlerbirliği, 2012-2013 sezonunun ikinci yarısında İstanbul'da 1-0 kazandığı maçın ardından Galatasaray ile yaptığı 8 müsabakada da galibiyete ulaşamadı.

    Taraflar arasında bu süre içinde yapılan maçlardan 5'ini kazanan Galatasaray, 3 kez berabere kaldı, rakibine mağlup olmadı.

    İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR
    Galatasaray, evinde oynadığı maçlarda başkent temsilcisi karşısında galibiyet sayısı bakımından 31-7 üstünlük sağladı. Taraflar arasında İstanbul'da yapılan maçların 8'i de berabere sonuçlandı.

    İstanbul'daki maçlarda sarı-kırmızılılar, 90 gol atarken, Gençlerbirliği ise rakibine 43 golle karşılık verebildi.

    EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER
    Galatasaray, Gençlerbirliği karşısında en farklı skorlu galibiyetini 1999-2000 sezonunda 6-0'lık sonuçla elde etti.

    Sarı-kırmızılılar ayrıca 1992-1993 sezonunda 5-2, 1961-1962, 2000-2001 ve 2015-2016'da 4-1'lik farklı galibiyetler alırken, Ankara temsilcisi ise Galatasaray karşısında 1960-1961 ve 1962-1963 sezonlarında 3-0 galip geldi.

    SON 10 MAÇ
    İki takım arasında ligde yapılan son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:

    Sezon Maç Sonuç
    2012-2013 Gençlerbirliği-Galatasaray 3 - 3
    Galatasaray-Gençlerbirliği 0 - 1
    2013-2014 Gençlerbirliği-Galatasaray 1 - 1
    Galatasaray-Gençlerbirliği 3 - 2
    2014-2015 Gençlerbirliği-Galatasaray 1 - 1
    Galatasaray-Gençlerbirliği 1 - 0
    2015-2016 Galatasaray-Gençlerbirliği 4 - 1
    Gençlerbirliği-Galatasaray 1 - 1
    2016-2017 Gençlerbirliği-Galatasaray 0 - 1
    Galatasaray-Gençlerbirliği 3 - 2
    1. 02 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:15
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