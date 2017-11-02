Galatasaray'dan taraftarına çağrı
Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Alper Narman, sarı-kırmızılı taraftarlara, Süper Lig'de yarın Gençlerbirliği ile yapacakları maçta stadı doldurma çağrısında bulundu.
Narman, yaptığı açıklamada, taraftar desteğinin önemine değinerek, "Bugün puan tablosunda lidersek, bu camianın bir bütün olarak hareket ederek, kenetlenmesinden kaynaklanıyor. Taraftarımızın, 'yönetim, futbolcu, taraftar' şeklinde başlayan ve 'şampiyonsun Galatasaray' diye biten bir bestesi var. Bugüne kadar taraftarımız hep yanımızda oldu ve onlardan aldığımız güçle ilk sıradayız. Bunun devamı için bütün taraftarımızı yarınki maça çağırıyorum." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe ile oynadıkları maçta ceza alan tribünlerdeki taraftarlar ile müsabakaya gelemeyeceklerden biletlerini başka taraftarlara devretme ricasında bulunan Narman, "Blokları ceza alan taraftarımız da mutlaka devir işlemini gerçekleştirsin, yarın stadımızı her zamanki gibi sarı ve kırmızıyla donatalım." şeklinde görüş belirtti.
- 02 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:22
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''Hatalarımı söyleyin''
Toplam 46
Yorum
yorum şirin gözükerek rakip takım ve hocaları ile uğraşacağına takımı ile uğraşsın daha başarılı olur.
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Kafasında kırk tilki dolaşıyor
Toplam 10
Yorum
gs bu tudor denilen hoca nın bir defa dogru duzgun adam değiştirdiğini gormedim 80 e kadar bekliyor hoca musfettesi!!!!
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Real Madrid'in Cüneyt Çakır öfkesi!
Toplam 23
Yorum
lamba bahceli olunca cimrealbomdan tutmazzzzz
Galatasaray'dan taraftarına çağrı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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