 Florya'da hibrit çim çalışması – Fotomaç – 02 Kasım 2017 ;
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    02 Kasım 2017, Perşembe
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    Florya'da hibrit çim çalışması

    Florya'da hibrit çim çalışması

    Galatasaray'ın çalışmalarını yaptığı Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası, hibrit çimle kaplanacak.

    Galatasaray Futbol Takımı'nın antrenmanlarını gerçekleştirdiği Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda yenileme çalışmaları başladı. Milli maçlar için liglere verilecek arada da devam edecek olan çalışmaların ardından antrenman sahası, hibrit çimle kaplanacak.
    1. 02 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:56
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