Florya'da hibrit çim çalışması
Galatasaray'ın çalışmalarını yaptığı Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası, hibrit çimle kaplanacak.
- 02 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:56
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''Hatalarımı söyleyin''
Toplam 46
Yorum
yorum şirin gözükerek rakip takım ve hocaları ile uğraşacağına takımı ile uğraşsın daha başarılı olur.
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Kafasında kırk tilki dolaşıyor
Toplam 10
Yorum
gs bu tudor denilen hoca nın bir defa dogru duzgun adam değiştirdiğini gormedim 80 e kadar bekliyor hoca musfettesi!!!!
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Real Madrid'in Cüneyt Çakır öfkesi!
Toplam 23
Yorum
lamba bahceli olunca cimrealbomdan tutmazzzzz
Florya'da hibrit çim çalışması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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