Florya'da hibrit çim çalışması

Galatasaray'ın çalışmalarını yaptığı Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası, hibrit çimle kaplanacak.

Galatasaray Futbol Takımı'nın antrenmanlarını gerçekleştirdiği Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda yenileme çalışmaları başladı. Milli maçlar için liglere verilecek arada da devam edecek olan çalışmaların ardından antrenman sahası, hibrit çimle kaplanacak.