 Yönetim'den Tudor'a güvenoyu – Fotomaç – 01 Kasım 2017 ;
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    01 Kasım 2017, Çarşamba
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    Yönetim'den Tudor'a güvenoyu

    Yönetim'den Tudor'a güvenoyu
    Fenerbahçe beraberliği ve Trabzon mağlubiyetinin ardından İgor Tudor, eleştirilerin odağında yer alırken yönetimden Hırvat hocaya destek geldi. Ligde puan kayıplarının olabileceğini belirten sarı-kırmızılılar, "Tudor ile alakalı düşüncelerimizde ya da duyduğumuz güvende bir değişiklik yok. İlk 8 haftada herkesin beğendiği futbolu Galatasaray'a oynatan da İgor Tudor'du. Galatasaray halen ligde lider ve rakiplerinin önünde. Herhangi bir teknik adam arayışımız kesinlile yok" ifadelerini kullandı.
    1. 01 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:04
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