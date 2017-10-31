Tudor'un günahları

Geçen sezon olduğu gibi yine büyük maçlarda yokları oynayan Galatasaray’da eleştiri okları Igor Tudor’a çevrildi. İşte Hırvat hocanın göze çarpan hataları:

Rıza Çalımbay bu sezon 2.kez rakip olduğu Tudor'u yine mat etti. Trabzonspor'u da Antalyaspor'daki taktiği ile oynatan Çalımbay'ın Fernando'yu bozan, sert ve uzun toplarla sonuç almayı hedeflediği oyununa Tudor çözüm üretemedi.



FUTBOLCULARI GERİYOR

Aslan 2 derbide 3 kırmızı kart gördü. Oyuncular maçların hemen başında gördükleri kartlarla oyundan düştü. Kriz yönetimini beceremeyen Tudor sinirli takımını bir türlü sakinleştiremedi. Belhanda gibi Ndiaye de göz göre göre atıldı.



OYUNU OKUYAMIYOR

Trabzon'da 1-0 yenik durumda iken yapılan Gomis-Eren değişikliğini kimse anlayamadı. Kanatlar işlemezken, sağ açıktaki Feghouli kırmızı ile atılmışken ve soldaki Tolga dökülürken Rodrigues ile Yasin'i oyuna sokmakta çok geç kaldı.



SERDAR AZİZ VE RODRİGUES'İN SUÇU NE?

İlk 8 haftada tıkır tıkır işleyen sistemi Fenerbahçe derbisinde bozan Tudor formda olmalarına rağmen Serdar Aziz ve Rodrigues'i ilk 11'den kesti. Hırvat hocanın Serdar yerine Denayer ısrarı Trabzon'da pahalıya patladı. Rodrigues'in yokluğu Gomis'i de olumsuz etkiledi.



ÖNCE TARTIŞMA SONRA YENİLGİ!

Galatasaray Teknik Direktörü İgor Tudor, Trabzonspor karşılaşması öncesi öğrencileri ile tatsız tartışmalar yaşarken, moral bozukluğu içerisinde sahaya çıkan sarı-kırmızılı oyuncular varlık gösteremedi. Sabah'ta yer alan habere göre; İşte yaşananlar: Zemini incelemek için sahaya çıkan Tudor, Denayer'in Trabzonspor forması giyen vatandaşı Bongonda ile sohbete daldığını gördü. Denayer'e maç toplantısı için soyunma odasına gitmesi gerektiği yönünde bir işaret yapan Tudor, iki dakika sonra arkasını döndüğünde Denayer'in sohbete devam ettiğini fark etti. Tudor'dan fırça yiyen Denayer, soyunma odasının yolunu tuttu. Tudor'un hışmına uğrayan ikinci isim ise Maicon oldu. Tudor, kulübede telefonla oynadığını gördüğü Brezilyalı savunmacıyı sert bir fırça sonrası soyunma odasına gönderdi. Tudor'un sert fırçaları bir anda tüm takımı olumsuz etkilerken, Galatasaray, Trabzonspor karşısında kötü bir oyunla sezonun ilk mağlubiyetini aldı.



KRONİK VAKA!

Galatasaray'ın başında bir türlü büyüklere karşı istediği sonuçları alamayan Igor Tudor, hem Yunanistan hem de Hırvatistan'da sergilediği tablonun benzerini yine çiziyor. Hırvat teknik adam, üç ülkede yarış içinde olduğu ekiplerle 25 maça çıkıp, bunların ancak 2'sini kazanırken, 7 maç berabere bitti ve 16 yenilgi aldı. Tudor, rekabette olduğu ekiplere karşı maçların yüzde 92'sinde puan kaybetti. PAOK ile zirve yarışı verdiği rakipleri Olympiakos, Panathinaikos ve AEK'ya karşı 7 maça çıkan ve 1 galibiyet, 1 beraberlik alan Tudor, 21 puanın ancak 4'ünü almıştı. Galatasaray'ın hocası Hırvatistan'da ise Hajduk Split'in başında Dinamo Zagreb ve Rijeka'ya karşı 13 maçta sadece 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgi gördü. Genç hoca, Galatasaray ile ise F.Bahçe, Beşiktaş, Trabzon ve Başakşehir'e karşı 6 maçta 1 beraberlik, 5 yenilgi aldı.