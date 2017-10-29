Taraftarda da birinci

Ligde lider olan G.Saray, seyirci sayısında da zirveyi parselledi

Süper Lig'de bu sezon transfer döneminde kadrolarına çok önemli yıldız futbolcuları katan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kıyasıya bir yarış içine girerken şu ana kadar sarı-kırmızılı ekip açık ara önde gidiyor. Ligde liderliğini sürdüren Cimbom böylece geride kalan 9 hafta itibariyle seyirci ortalamasını da yükseltti ve zirveye yerleşti. Futbolverileri'nin aktardığı bilgiye göre Spor Toto Süper Lig 9. haftasında Galatasaray 41 bin 418 ile ilk sırada yer alırken onu 34 bin 225 ile Beşiktaş, 35 bin 527 ile Fenerbahçe ve 23 bin 745 ile Trabzonspor takip etti.