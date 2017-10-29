 Sistem değişiyor – Fotomaç – 29 Ekim 2017 ;
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    29 Ekim 2017, Pazar
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    Sistem değişiyor

    Sistem değişiyor
    Geçtiğimiz hafta oynanan Fenerbahçe derbisinde 3'lü savunmayla sahaya çıktığı için eleştirilen İgor Tudor, Trabzonspor deplasmanında dörtlü savunmaya dönme kararı aldı. Hırvat teknik adam, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki son taktik antrenmanında as takımını dörtlü defans bloğu ile oynattı.
    1. 29 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:34
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