 Riekerink’ten iş ilanı! – Fotomaç – 29 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Ekim 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Riekerink’ten iş ilanı!

    Riekerink’ten iş ilanı!
    G.SARAY'dan ayrıldıktan sonra iş bulamayan Jan Olde Riekerink, internet üzerinden verdiği ilanla kendine güzel CV yapacak birini arıyor. İlanda, "Riekerink için photoshop bilgisi yüksek olan, verdiğim bilgileri resme dökerek güzel bir dizayn yapacak, ileri seviyede bir CV yapacak birine ihtiyacımız" ifadeleri kullanıldı. Bu gelişme, Riekerink'in iş bulmakta zorlandığının göstergesi oldu.
    1. 29 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:11
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Riekerink’ten iş ilanı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.