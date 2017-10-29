 İki oyuncu ceza sınırında – Fotomaç – 29 Ekim 2017 ;
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    29 Ekim 2017, Pazar
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    İki oyuncu ceza sınırında

    İki oyuncu ceza sınırında
    Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesi Serdar Aziz ve Fernando sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İkili, bugün sarı kart görmeleri halinde ligde 11. haftada oynanacak Gençlerbirliği mücadelesinde yer alamayacak.
    1. 29 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:33
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